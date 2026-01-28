Jannik Sinner gegen Ben Shelton ab 9 Uhr LIVE

LIVE: Novak Djokovic gegen Lorenzo Musetti
Australian Open
Viertelfinale bei den Australian Open: Titelverteidiger Jannik Sinner trifft auf Ben Shelton. Mit sportkrone.at sind Sie ab ca. 9 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Der Südtiroler ist in der Open Era erst der dritte Mann nach Pete Sampras und Novak Djokovic, der neun Major-Viertelfinali en suite erreicht hat. Sinners nächster Gegner heißt wie vor einem Jahr, damals im Halbfinale, Ben Shelton.
Abgesehen von einer Niederlage im ersten Duell hat Sinner danach acht Matches gegen Shelton ohne Satzverlust gewonnen.
