Argentiniens Präsident Milei mit Steinen beworfen

Gelder veruntreut?

Der Vorfall ereignete sich vor dem Hintergrund eines Korruptionsskandals, der Argentinien derzeit beschäftigt. Auslöser war die Veröffentlichung von Audioaufnahmen des ehemaligen Leiters der Behörde für Menschen mit Behinderung. Darin behauptet dieser, dass Karina Milei Gelder veruntreut habe, die für Menschen mit Behinderung bestimmt gewesen seien. Der Präsident bezeichnete das unmittelbar vor dem Gewaltausbruch auf der Veranstaltung als „Lüge“.