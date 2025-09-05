Tochter von SS-Offizier in Argentinien angeklagt

Werke rund um den Globus verstreut

Friedrich Kadgien, Finanzberater des NS-Kriegsverbrechers Hermann Göring, hatte sich nach dem Zweiten Weltkrieg nach Argentinien abgesetzt. Er wurde damit beauftragt, die Beute ebenfalls nach Südamerika zu bringen. Nach dem Krieg holte die niederländische Regierung ungefähr 300 Bilder aus der Sammlung zurück und übergab die meisten den Nachkommen des jüdischen Kunstsammlers Jacques Goudstikker. Andere Werke blieben rund um dem Globus verstreut.