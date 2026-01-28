ICE nahm Kind (5) fest: Richter stoppt Abschiebung

Weitere Schüler im Bezirk in Gewahrsam

Beamte der Schulbehörde erklärten, dass Liam einer von vier Schülern im Bezirk ist, die im vergangenen Monat von Beamten der US-Einwanderungsbehörde festgenommen wurden- Ein 17-Jähriger sei von „bewaffneten und maskierten Beamten“ ohne Anwesenheit seiner Eltern abgeführt worden. Ein17-jähriges Mädchen wurde gemeinsam mit ihrer Mutter festgenommen, Beamte wären dabei „gewaltsam in eine Wohnung eindrungen“. Eine Zehnjährige wurde auf dem Weg in die Schule mit ihrer Mutter in Gewahsam genommen worden.