Fall sorgt für Aufruhr

ICE nahm Kind (5) fest: Richter stoppt Abschiebung

Außenpolitik
28.01.2026 11:31
Liam Ramos und sein Vater wurden am Heimweg von der Vorschule von der US-Einwanderungsbehörde ...
Liam Ramos und sein Vater wurden am Heimweg von der Vorschule von der US-Einwanderungsbehörde verhaftet.(Bild: AP/Ali Daniels)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Fall jenes fünfjährigen Buben, der vor rund einer Woche von der US-Einwanderungsbehörde ICE in der Nähe von Minneapolis in Gewahrsam genommen wurde, sorgte für Schlagzeilen und Empörung. Ihm und seinem Vater drohte die Abschiebung – ein Richter stoppte nun den Prozess. 

Liam Ramos und sein Vater Adrian Conejo Arias waren in Columbia Heights gerade auf dem Weg nach Hause, sls ICE-Beamte die beiden aufgriffen und festnahmen. Die beiden wurden schließlich in eine Einrichtung nach Texas gebracht und sollte von dort abgeschoben werden. 

Ein texanischer Richter ordnete nun an, dass eine Verlegung des Vaters und seines Kindes bis auf Weiteres ausgesetzt wird – sie dürfen weder abgeschoben noch in eine andere Einrichtung gebracht werden. 

Die Festnahme von Liam Ramos sorgte für viel Kritik.
Die Festnahme von Liam Ramos sorgte für viel Kritik.(Bild: AFP/HANDOUT)

Die Anwälte der beiden erklärten, dass diese über einen offiziellen Grenzübergang in die USA eingereist seien – ein Asylverfahren sei noch nicht abgeschlossen. Die US-Behörde verteidigte ihre Vorgehen damit, dass eine gezielte Operation zur Festnahme des Vaters durchgeführt wurde. Das Heimatschutzministerium behauptete zudem, dass Liams Vater versucht habe, zu fliehen und dabei seinen Sohn im Stich gelassen hätte. Die Festnahme sei „zum Schutz des Kindes“ erfolgt. 

Schulbeamte, die den Vorfall beigewohnt hatten, zeichnen ein anderes Bild: Seine Familie habe versucht zu verhindern, dass der Bub von den Beamten mitgenommen wird. Zudem sei der Fünfjährige als „Köder“ benutzt worden: ICE-Mitarbeiter hätten ihn an der Tür seines Zuhauses klopfen lassen, um weitere Familienmitglieder hinauszulocken und festzunehmen. 

Lesen Sie auch:
Katy Perry verurteilt in einem Instagram-Posting die rabiaten Einsätze der ...
Harsche Kritik an ICE
Katy Perry appelliert: „Wut in Taten verwandeln“
28.01.2026
„Einfach nur grausam“
US-Einwanderungsbehörde nimmt Bub (5) in Gewahrsam
23.01.2026

Weitere Schüler im Bezirk in Gewahrsam
Beamte der Schulbehörde erklärten, dass Liam einer von vier Schülern im Bezirk ist, die im vergangenen Monat von Beamten der US-Einwanderungsbehörde festgenommen wurden- Ein 17-Jähriger sei von „bewaffneten und maskierten Beamten“ ohne Anwesenheit seiner Eltern abgeführt worden. Ein17-jähriges Mädchen wurde gemeinsam mit ihrer Mutter festgenommen, Beamte wären dabei „gewaltsam in eine Wohnung eindrungen“. Eine Zehnjährige wurde auf dem Weg in die Schule mit ihrer Mutter in Gewahsam genommen worden. 

