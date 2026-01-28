„Das Ding, Wahnsinn!“ Kommentator wegen Prass baff

Die 44. Spielminute im deutschen Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und der TSG Hoffenheim. Hoffenheims Wouter Burger zieht von Halbrechts nach innen. Er sucht und findet an der Strafraumgrenze Stoßstürmer Tim Lemperle. Der lässt per „one touch“ abtropfen. Und zwar auf einen gewissen Alexander Prass. Der Österreicher, ehemals Sturm-Graz-Kicker, gönnt sich gerade einen Schritt Anlauf und zieht dann mit Links von knapp außerhalb des 16er-Halbkreises voll ab. Das Ergebnis: ein Traumtor, genau ins Kreuz. Ein „Sensationstor“, wie der Sky-Kommentar brüllt. Überhaupt kriegt er sich kaum ein. „Und dann dieses Ding, Wahnsinn“; zeigt er sich von Prass‘ Maßarbeit angetan: „Ein Sensationstor!“ Es war das 1:0. Endstand: 2:0 für Hoffenheim.