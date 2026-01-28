Chipspezialist ASML profitiert vom KI-Goldrausch

Zudem kündigte ASML einen zwölf Milliarden Euro schweren Aktienrückkauf an. Die Dividende für 2025 soll auf 7,50 Euro je Aktie von 6,56 Euro im vorangegangenen Jahr steigen. Darüber hinaus will der Konzern rund 1.700 der insgesamt etwa 44.000 Stellen streichen. Betroffen seien vor allem Management-Jobs in den Niederlanden. In absoluten Zahlen sei dies der größte Abbau in der Firmengeschichte, erläuterte Finanzchef Roger Dassen.