Viele Russen fühlen sich von Feinden umzingelt

Trump soll den Frieden bringen, den Putin nicht will

„Die Menschen sind den Krieg leid“, bilanzierte Gudkow. Die Hoffnungen seien auf Trump übertragen worden, weil klar sei, dass Kremlchef Wladimir Putin den Krieg nicht beenden werde und daran auch nichts zu ändern sei. Die Sehnsucht nach Frieden bedeute aber keine Bereitschaft zu Kompromissen: „Die Russen sind überzeugt, dass die Ukraine aufgeben und kapitulieren wird.“