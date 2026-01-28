Vorteilswelt
Eigene Lösung

Frankreich ersetzt Teams und Zoom in Ministerien

Digital
28.01.2026 08:13
Mit dem Schritt will sich Frankreich unabhängiger von den USA machen.
Mit dem Schritt will sich Frankreich unabhängiger von den USA machen.(Bild: Mojahid Mottakin – stock.adobe.com)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Die französische Regierung wird die amerikanischen Plattformen Microsoft Teams und Zoom durch eine eigene, im Inland entwickelte Videokonferenzplattform ersetzen. Sie soll bis 2027 in allen Regierungsabteilungen eingesetzt werden, hieß es am Montag in Paris.

Der Schritt sei Teil der französischen Strategie, die Abhängigkeit von ausländischen Softwareanbietern, insbesondere aus den USA, zu beenden und die Kontrolle über kritische digitale Infrastrukturen zurückzugewinnen, berichtete Euronews.

„Ziel ist es, den Einsatz außereuropäischer Lösungen zu beenden und die Sicherheit und Vertraulichkeit der öffentlichen elektronischen Kommunikation durch den Einsatz eines leistungsstarken und souveränen Instruments zu gewährleisten“, wurde der für den öffentlichen Dienst zuständige Minister David Amiel zitiert.

Lesen Sie auch:
Die USA dominieren Europa am Digitalmarkt.
Befreiungsschlag nötig
Europa am digitalen Gängelband der USA
18.11.2025
Krone Plus Logo
Digitale Souveränität
Wie das Bundesheer IT-Abhängigkeiten abschüttelt
03.11.2025

Frankreich first
Statt Teams und Zoom soll demnach fortan die französische Videokonferenzplattform Visio genutzt werden. Die Plattform befindet sich seit einem Jahr in der Testphase und hat rund 40.000 Nutzer. Visio wird auf der eigenen Cloud-Infrastruktur des französischen Unternehmens Outscale gehostet, das eine Tochtergesellschaft des ebenfalls französischen Softwareunternehmens Dassault Systèmes ist.

Die Regierung erwartet, dass der Wechsel die Kosten um bis zu eine Million Euro pro Jahr und 100.000 Nutzer senken wird. Im Rahmen des Projekts „Suite Numérique“ plant Frankreich außerdem, Dienste wie Gmail und Slack für die Nutzung durch Regierungsbehörden abzuschaffen. 

„Diese Strategie unterstreicht Frankreichs Engagement für digitale Souveränität angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen und der Angst vor ausländischer Überwachung oder Störungen der Dienste“, sagte Amiel.

