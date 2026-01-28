Frankreich ersetzt Teams und Zoom in Ministerien

Der Schritt sei Teil der französischen Strategie, die Abhängigkeit von ausländischen Softwareanbietern, insbesondere aus den USA, zu beenden und die Kontrolle über kritische digitale Infrastrukturen zurückzugewinnen, berichtete Euronews.

„Ziel ist es, den Einsatz außereuropäischer Lösungen zu beenden und die Sicherheit und Vertraulichkeit der öffentlichen elektronischen Kommunikation durch den Einsatz eines leistungsstarken und souveränen Instruments zu gewährleisten“, wurde der für den öffentlichen Dienst zuständige Minister David Amiel zitiert.