Mit Kreditgarantien

London hilft Jaguar Land Rover nach Cyberangriff

Digital
28.09.2025 11:25
Aufgrund eines Cyberangriffs musste die Fertigung vorerst eingestellt werden.
Aufgrund eines Cyberangriffs musste die Fertigung vorerst eingestellt werden.(Bild: Jaguar Land Rover)

Nach einem schweren Cyberangriff auf den Automobilhersteller Jaguar Land Rover, durch den die Produktion in etlichen Werken stillstand, hat die britische Regierung Unterstützung in Milliardenhöhe zugesagt.

0 Kommentare

Wie Technologieminister Peter Kyle am Sonntag mitteilte, werde die Regierung den Autobauer mit einer Kreditgarantie von „bis zu 1,5 Milliarden Pfund“ (1,72 Milliarden Euro) unterstützen, um die Lieferketten und Bargeldreserven des Unternehmens zu stützen, sowie „qualifizierte Arbeitsplätze“ in Großbritannien zu sichern.

„Dieser Cyberangriff war nicht nur ein Angriff auf eine ikonische britische Marke, sondern auch auf unseren weltweit führenden Automobilsektor und die Männer und Frauen, deren Lebensunterhalt davon abhängt“, erklärte Kyle. Der Schritt bedeute jedoch nicht, dass die Regierung dem Unternehmen, das zum indischen Automobilkonzern Tata Motors gehört, direkt Geld leiht: Stattdessen werde eine staatliche Kreditagentur die Bürgschaft für einen Kredit übernehmen, der über fünf Jahre zurückgezahlt wird.

Angriffe auf Firmeninfrastruktur häufen sich
Jaguar Land Rover hatte den Cyberangriff Anfang September gemeldet. Das Unternehmen geht davon aus, dass dabei auf zahlreiche Daten zugegriffen wurde, weshalb die Produktion in seinen britischen Werken vorerst eingestellt wurde. Am Donnerstag teilte der Autohersteller mit, dass seine IT-Systeme „schrittweise“ wieder online seien, die Produktion jedoch bis mindestens zum 1. Oktober ausgesetzt bleibe.

Lesen Sie auch:
Wer hinter der Attacke auf den Autobauer steckt, ist weiter unklar.
Nach Cyber-Attacke
Jaguar Land Rover verlängert Produktionsstopp
23.09.2025
Nach Cyber-Attacke
Bänder bei Jaguar Land Rover stehen weiter still
17.09.2025
Ermittlungen dauern an
Datenklau bei Cyberattacke auf Jaguar Land Rover
11.09.2025

Der britische Automobilsektor beschäftigt mehr als 800.000 Menschen, die meisten davon bei Zulieferern. Ein anhaltender Produktionsstopp von Jaguar Land Rover hätte zu Arbeitsplatzverlusten und Insolvenzen einiger kleiner Unternehmen führen können.

In Großbritannien ist es jüngst vermehrt zu Cyberangriffen auf Luxusmarken und Einzelhändler gekommen. Das Einzelhandelsunternehmen Marks & Spencer meldete unlängst eine Cyberattacke, die seine Onlinedienste wochenlang lahmlegte und den Konzern 300 Millionen Pfund (rund 344 Millionen Euro) kostete. Auch das Luxuskaufhaus Harrods und die Lebensmittelkette Co-op wurden in diesem Jahr Opfer von Cyberangriffen.

Mit Kreditgarantien
London hilft Jaguar Land Rover nach Cyberangriff
E-Mail-Server gehackt
Cyber-Täter kassieren von Baufirma fast 19.000 €
Krone Plus Logo
Und wie Sie es umgehen
„Fexting“: Wie das jetzt Ihre Beziehung bedroht
„Ist eine Bedrohung“
Trump fordert Entlassung hoher Microsoft-Managerin
Botschaft aus England
Botschaft aus England

KI-Werkzeug entzifferte verwitterte Flaschenpost

