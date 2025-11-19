Google präsentiert bisher leistungsfähigste KI

Das neue Modell Gemini 3 ist zunächst im KI-Modus der Suchmaschine verfügbar und soll unter anderem darin besser sein, Informationen verschiedener Medienarten wie Video und Text zusammen zu verarbeiten und in einen Kontext zu bringen. Google demonstrierte das an einem Beispiel, in dem die KI-Software über die Kamera ein Pickleball-Spiel beobachtete und das Verhalten eines Spielers analysieren und Ratschläge für bessere Ergebnisse geben konnte.