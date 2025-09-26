Tickets, Airport, Engstelle: Es bleiben Baustellen

„Klimaticket Süd“ scheitert am Geld

Eine kurzfristigere Lösung ist in der leidigen Ticket-Causa gefragt. Zur Erinnerung: Das steirische sowie das Kärntner Klimaticket gilt nur bis zum jeweils letzten Bahnhof im Bundesland, nicht aber im Koralmtunnel. Ein von der Landespolitik gewünschtes gemeinsames „Klimaticket Süd“ scheitert an den Zusatzkosten in Millionenhöhe, die weder die ÖBB noch die zwei Bundesländer übernehmen wollen. So bleibt regelmäßigen Pendlern wohl nur das Österreich-Klimaticket, das ab Jänner 1400 Euro kostet.