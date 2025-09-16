Zeiten, Tickets, Ziele: 10 Fakten zur Koralmbahn

Zwischen Graz und Wien gibt’s in Zukunft 33 tägliche Verbindungen statt derzeit 18, zwischen Graz und Klagenfurt stehen 29 Züge zur Verfügung – bisher fuhren nur acht Busse! Neu sind auf beiden Abschnitten Railjet-Express-Züge, die alle zwei Stunden fahren und außer in den drei erwähnten Städten nur noch in Bruck halten. Daher sind es teils nur 41 Minuten Fahrzeit zwischen Graz und Klagenfurt!