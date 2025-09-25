Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch in Österreich

Autozulieferer Bosch streicht weitere 13.000 Jobs

Wirtschaft
25.09.2025 15:42
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben gegen den geplanten Stellenabbau bei Bosch protestiert.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben gegen den geplanten Stellenabbau bei Bosch protestiert.(Bild: AFP/THOMAS KIENZLE)

Der Autozulieferer Bosch will etwa 13.000 weitere Stellen streichen, vor allem an deutschen Standorten. Auch in Österreich verlieren ungefähr 40 Mitarbeitende von insgesamt 3300 ihre Jobs. Das Unternehmen kündigte Sozialpläne an.

0 Kommentare

Der Stellenabbau soll laut dem Unternehmen bis Ende 2030 erfolgen. Vor Kurzem hatte Bosch mitgeteilt, im Zulieferergeschäft jährlich 2,5 Milliarden Euro einsparen zu wollen. Bereits im Vorjahr waren Arbeitsplätze gestrichen worden. „Wir müssen dringend an der Wettbewerbsfähigkeit im Mobility-Bereich arbeiten und unsere Kosten weiter dauerhaft senken. Dazu setzen wir viele Hebel in Bewegung“, sagte Bosch-Geschäftsführer und Arbeitsdirektor Stefan Grosch. „Bedauerlicherweise kommen wir dabei auch nicht um einen weiteren Stellenabbau über das bereits kommunizierte Maß herum. Das schmerzt uns sehr, doch es führt leider kein Weg daran vorbei.“

Die deutsche Gewerkschaft IG Metall wandte zwar ein, dass die Situation „sehr angespannt“ sei, sagte jedoch, dass es Zusagen bräuchte, die Standorte in Deutschland fortzuführen. Der Konzern verspiele Vertrauen, sagte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Frank Sell.

Zitat Icon

Das schmerzt uns sehr, doch es führt leider kein Weg daran vorbei.

Bosch-Geschäftsführer Stefan Grosch über das Streichen von 13.000 Arbeitsplätzen

Die Robert Bosch GmbH ist unter anderem als Automobilzulieferer, Hersteller von Industrietechnik, von Gebrauchsgütern sowie Energie- und Gebäudetechnik tätig. Die Automobilsparte ist für den Großteil des Umsatzes verantwortlich. Der weltweit größte Automobilzulieferer, der seinen Sitz in Gerlingen bei Stuttgart hat, hatte Ende 2024 weltweit fast 417.900 Mitarbeitende, etwa 130.000 davon in Deutschland. In der Mobility-Sparte, in der nun gekürzt wird, waren zuletzt mehr als 70.000 Menschen tätig. Der Umsatz der Zuliefersparte betrug im Vorjahr 55,8 Milliarden Euro, das ist ein leichtes Minus (um 0,7 Prozent) im Vergleich zu 2023.

Lesen Sie auch:
Auf den Automessen glänzen die Konzerne mit neuen Modellen, die Verkaufszahlen sind jedoch ...
Mit großer Ausnahme
Gewinn der Autokonzerne großteils im Rückwärtsgang
15.09.2025
Nicht in Österreich!
Autozulieferer Bosch baut weltweit 5500 Stellen ab
22.11.2024

Krise verschärft sich
Die Automobilindustrie steckt derzeit in der Krise. Am Mittwoch wurde bekannt, dass der Autokonzern Stellantis seine Produktion in mehreren europäischen Werken vorübergehend stoppt. Der Umsatz der 19 größten Unternehmen der Branche sank im zweiten Quartal 2025, ein paar machten überhaupt Verluste, darunter Renault, Stellantis, Nissan und Mazda. Belastungen sind unter anderem die US-Zölle, der Wettbewerb in China, die geringe Nachfrage nach E-Autos und dass viele Hersteller enorme Summen in neue Technologien und Software investiert haben, um mitzuhalten.

Porträt von Katharina Wurzer
Katharina Wurzer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Österreich
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Berlin hat ein Lotto-Spieler den Eurojackpot geknackt. Damit gewinnt er 120 Millionen Euro ...
120 Millionen Euro
Berliner knackt Eurojackpot und meldet sich nicht
Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Ex-Wirecard-Chef Markus Braun hat ein Interview über seine Pläne nach der Haft gegeben ...
Interview in U-Haft
Ex-Wirecard-Chef Braun „freut“ sich auf Zukunft
Am Flughafen Berlin gibt es nach dem Cyberangriff am Freitagabend weiterhin Verspätungen, ...
Cyberangriff vor Tagen
Check-in am Flughafen Berlin weiter eingeschränkt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
269.893 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
205.105 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
175.369 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1815 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1713 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1436 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Mehr Wirtschaft
Auch in Österreich
Autozulieferer Bosch streicht weitere 13.000 Jobs
„Ein Meilenstein“
Voest baut Industrie-Testanlage für grünen Stahl
Kämpferische Töne
Gewerkschaft bei Beamten bereit zu Nachverhandlung
Travel Partner feiert
Profi ortet Trend: „Gäste buchen immer früher“
Krone Plus Logo
„Ohne Göd ka Musi“
Diese Wertanlagen versprechen hohe Renditen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf