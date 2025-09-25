Autozulieferer Bosch streicht weitere 13.000 Jobs

Der Stellenabbau soll laut dem Unternehmen bis Ende 2030 erfolgen. Vor Kurzem hatte Bosch mitgeteilt, im Zulieferergeschäft jährlich 2,5 Milliarden Euro einsparen zu wollen. Bereits im Vorjahr waren Arbeitsplätze gestrichen worden. „Wir müssen dringend an der Wettbewerbsfähigkeit im Mobility-Bereich arbeiten und unsere Kosten weiter dauerhaft senken. Dazu setzen wir viele Hebel in Bewegung“, sagte Bosch-Geschäftsführer und Arbeitsdirektor Stefan Grosch. „Bedauerlicherweise kommen wir dabei auch nicht um einen weiteren Stellenabbau über das bereits kommunizierte Maß herum. Das schmerzt uns sehr, doch es führt leider kein Weg daran vorbei.“