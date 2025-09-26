Meinl-Reisinger mit emotionaler Rede vor UNO

Werbung für UNO-Kandidatur Österreichs

Österreich sei bereit, seinen Teil „zu einem offenen und fairen Dialog“, „zum Aufbau echter Partnerschaften“ und zum „Wiederaufbau des Vertrauens, das durch rücksichtslosen Unilateralismus untergraben wurde“ beizutragen, sagte Meinl-Reisinger und erinnerte daran, dass Österreich bereits 2011 seine Kandidatur für den UNO-Sicherheitsrat für die Amtszeit 2027/28 eingereicht habe. Gerade kleine Länder – wie Österreich – seien auf „Rechtsstaatlichkeit, Zusammenarbeit, Solidarität und gemeinsame Institutionen“ angewiesen. Österreich gehörte dem mächtigsten UNO-Gremium bisher dreimal an, und zwar in den Jahren 1973/74, 1991/92 und 2009/2010.