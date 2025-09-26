Als Babys vertauscht, nach 35 Jahren gefunden

Was als vager Verdacht begann, wird für zwei Frauen aus der Steiermark zur erschütternden Wahrheit: Sie wurden nach der Geburt im Grazer Uniklinikum vertauscht. Nach 35 Jahren haben sie sich gefunden. Die „Krone“ kennt die ganze Geschichte.
Mit 22 Jahren erfährt die Steirerin Doris Grünwald durch einen Zufall, dass ihre Eltern nicht ihre biologischen sein können. Die Suche nach der zweiten Familie war aber jahrelang erfolglos – bis jetzt! Als nämlich die junge Mutter Jessica wegen der Erkrankung ihres Sohnes und einer Ungereimtheit im Mutter-Kind-Pass ins Grübeln kommt, führen die Lebenswege der beiden zueinander.
Eine vorsichtige Kontaktaufnahme, ein Foto – und plötzlich ist nichts mehr, wie es war. Die Ähnlichkeiten sind unübersehbar, der Verdacht ist erdrückend. Doch erst der Gentest beweist diese Woche schwarz auf weiß, dass beide Familien 35 Jahre lang nicht ihre leiblichen Kinder großgezogen haben. „Es sprengt jede Vorstellungskraft“, sagt die Mutter von Jessica.
Doch wie trifft man sich, wie spricht man miteinander, wenn das Unvorstellbare, das Unglaubliche zwei Familien zusammenführt? Die „Krone“ war bei ihrem ersten Treffen dabei. Wie es gelaufen ist, wie es zu dieser unglaublichen Verwechslung kommen konnte und wie die Familien jetzt mit der Wahrheit leben, lesen Sie hier. Plus: Viele berührende Bilder vom Kennenlernen der Familien.
