Auflagen für Bau von Boeing 737 wieder lockerer

Nun sind Lockerungen geplant, wie das „Wall Street Journal“ am Freitag berichtete. Boeing-Chef Kelly Ortberg hatte zuletzt gesagt, dass er die Produktion auf 42 Maschinen pro Monat steigern wolle. Laut dem Bericht ist die Erhöhung des Limits noch offen. Die Aufgaben sollen schrittweise von den Kontrolleurinnen und Kontrolleuren auf das Unternehmen selbst übertragen werden. Die Abstürze und Qualitätsmängel beförderten den Flugzeughersteller in eine schwere Krise.