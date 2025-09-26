Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mehrere Abstürze

Auflagen für Bau von Boeing 737 wieder lockerer

Wirtschaft
26.09.2025 17:02
Die US-Luftfahrtbehörde FAA lockert die Auflagen für den Flugzeughersteller Boeing, die nach ...
Die US-Luftfahrtbehörde FAA lockert die Auflagen für den Flugzeughersteller Boeing, die nach mehreren Zwischenfällen eingeführt wurden, wieder.(Bild: AP/Elaine Thompson)

Der Flugzeughersteller Boeing darf künftig einige Sicherheitsüberprüfungen wieder selbst vornehmen. Die US-Luftfahrtbehörde FAA verhängte die Auflagen, nachdem zwei Maschinen abgestürzt und Qualitätsmängel in der Produktion entdeckt worden waren.

0 Kommentare

Bei den Abstürzen Ende 2018 und Anfang 2019 kamen insgesamt 346 Menschen ums Leben. Als eine Ursache wurde eine fehlerhafte Steuerungssoftware ermittelt, die der Hersteller bei der damals jüngsten 737-Reihe eingeführt hatte. Daraufhin mussten die betroffenen Maschinen weltweit mehr als 20 Monate lang am Boden bleiben. In dieser Zeit nahm der US-Flugzeughersteller einige technische Verbesserungen vor.

Im Jänner 2024 verlor eine Boeing 737 Max im Steigflug ein türgroßes Rumpfteil. Schwer verletzt wurde niemand, die Piloten konnten das Flugzeug sicher landen. Nach diesem weiteren Zwischenfall griffen die Behörden durch. Kontrolleurinnen und Kontrolleure der FAA überprüften jede neu gebaute Maschine selbst. Boeing darf seither auch höchstens 38 Jets der Reihe fertigen, um die Anforderungen an Qualität und Sicherheit zu erfüllen.

Lesen Sie auch:
„Die Leute schrien“
US-Boeing kollidierte beinahe mit Kampfflugzeug
27.07.2025
Krone Plus Logo
Konzern in der Krise
Ist Boeing noch zu trauen? Gründe für den Absturz
15.05.2024

Nun sind Lockerungen geplant, wie das „Wall Street Journal“ am Freitag berichtete. Boeing-Chef Kelly Ortberg hatte zuletzt gesagt, dass er die Produktion auf 42 Maschinen pro Monat steigern wolle. Laut dem Bericht ist die Erhöhung des Limits noch offen. Die Aufgaben sollen schrittweise von den Kontrolleurinnen und Kontrolleuren auf das Unternehmen selbst übertragen werden. Die Abstürze und Qualitätsmängel beförderten den Flugzeughersteller in eine schwere Krise.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
In Berlin hat ein Lotto-Spieler den Eurojackpot geknackt. Damit gewinnt er 120 Millionen Euro ...
120 Millionen Euro
Berliner knackt Eurojackpot und meldet sich nicht
Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
126.266 mal gelesen
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Ausland
Mord im Paradies: Frau (57) stammte aus Österreich
93.325 mal gelesen
In Costa Rica wurden die Leichen eines deutschen Ehepaars entdeckt. Die Frau (Bild) stammte ...
Adabei Österreich
Simone & „Mausi“ in einem Raum: Was dann passierte
89.898 mal gelesen
Simone Lugner in der SCS. Erkennen Sie die Frau rechts hinter ihr? Richtig, es ist Mausi ...
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
1671 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1369 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Außenpolitik
Meinl-Reisinger mit emotionaler Rede vor UNO
1280 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger
Mehr Wirtschaft
Mehrere Abstürze
Auflagen für Bau von Boeing 737 wieder lockerer
Entwarnung für Imbisse
Türkei gibt auf: Brisanter Kebab-Streit beendet
Es kriselt überall
Russische Wirtschaft gerät in die Zwickmühle
Krone Plus Logo
Kraftwerk Stegenwald
„Ganz Europa ist neidisch auf unser Wasser“
Tiefflug hält an
AUA-Mutter Lufthansa will Tausende Jobs streichen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf