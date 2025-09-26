Schöffensenat urteilt heute im Fall Anna (12)

Nach dem Unmündigen und einer weiteren Zeugin sagt am Freitag Annas Ex-Freund aus. Weil er mehr als 36 Monate älter war als die damals 13-Jährige, wurde der Afghane im März wegen schweren sexuellen Missbrauchs Unmündiger zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt. Er hatte damals mit einer Anzeige bei der Polizei den Fall ins Rollen gebracht. Als Zeuge sagt er nahezu durchgehend: „Ich weiß es nicht mehr“ und „ Ich kann mich nicht erinnern.“