Schöffensenat urteilt heute im Fall Anna (12)

Der größte Komplex der verstörenden Causa um den mutmaßlichen Gruppenmissbrauch an der damals erst zwölfjährigen Anna in Wien-Favoriten geht am heutigen Freitag ins Finale. Hohe Strafen müssen die zehn Angeklagten, von denen fünf vorbestraft sind, selbst im Fall von Schuldsprüchen nicht befürchten.
Der zweite Verhandlungstag startet mit der Einvernahme eines unmündigen Zeugen, der bei einem der Übergriffe dabeigewesen sein soll. Er selbst kann aufgrund seiner Jugend nicht belangt werden. „Schönen Abend noch“, sagt der Bursche zu den Medienvertretern um 10 Uhr vormittags, nachdem er seine kurze Befragung hinter sich gebracht hat.
Gruppenübergriff in Hotelzimmer
Zehn Jugendliche beziehungsweise junge Männer sitzen im Landl in Saal 303 auf der Anklagebank. Der jüngste Beschuldigte ist 16 Jahre alt, der älteste 21. Es handelt sich um österreichische, türkische, nordmazedonische, bulgarische und syrische Staatsbürger. In unterschiedlichen Konstellationen sollen sie sich an der damals zwölfjährigen Wienerin vergangen haben – unter anderem Ende April 2023 in einem Hotelzimmer, wo sich mehr als zehn Burschen hintereinander die Klinke in die Hand gaben.
Einer nach dem anderen hatte Geschlechtsverkehr mit dem Kind, das ihrer Ansicht nach freiwillig mitgemacht habe. Dass Anna (Name geändert) unter 14 war, hätten sie nicht gewusst. Das Mädchen selbst gibt an, „Nein“ gesagt zu haben. Da sie sich aber den Burschen unterlegen fühlte, machte sie mit. Sie sei bei den Übergriffen weder bedroht noch geschlagen worden.
Unrechtsempfinden gibt es bei den Burschen nicht. Bei einem Polizei-Großeinsatz mit 75 Beamten wurden sie am 29. Februar 2024 um 4 Uhr früh aus ihren Kinderzimmern geholt und einvernommen. Kurze Untersuchungshaft wurde nur über einen verhängt, der Widerstand gegen die Staatsgewalt geleistet hatte. Alle zehn Angeklagte bekennen sich am ersten Verhandlungstag „nicht schuldig“.
Nach dem Unmündigen und einer weiteren Zeugin sagt am Freitag Annas Ex-Freund aus. Weil er mehr als 36 Monate älter war als die damals 13-Jährige, wurde der Afghane im März wegen schweren sexuellen Missbrauchs Unmündiger zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt. Er hatte damals mit einer Anzeige bei der Polizei den Fall ins Rollen gebracht. Als Zeuge sagt er nahezu durchgehend: „Ich weiß es nicht mehr“ und „ Ich kann mich nicht erinnern.“
Angeklagte haben nicht viel zu befürchten
Urteile werden am Nachmittag erwartet. Jenen acht Angeklagten, denen Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung zur Last gelegt wird, droht eine Freiheitsstrafe nach dem Jugendgerichtsgesetz von bis zu einem Jahr. Zwei Angeklagten, 17 und 18, wird zudem geschlechtliche Nötigung vorgeworfen. Die Strafdrohung beträgt in ihren Fällen unter Anwendung des JGG bis zu zweieinhalb Jahre Haft.
