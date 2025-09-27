FPÖ-Parteitag mit Störaktion und Orban-Gruß

Heute treffen 850 Delegierte in Salzburg zum FPÖ-Bundesparteitag zusammen. Der blaue Frontmann Herbert Kickl wird dort als Parteichef bestätigt. Wir begleiten Sie mit unserem krone.at-Liveticker durch den Parteitag.
Eigentlich hätte das Ganze schon im Juni über die Bühne gehen sollen – und zwar in Kitzbühel. Wegen des Amoklaufs an einer Grazer Schule sagten die Freiheitlichen damals aber ihren Bundesparteitag ab. Heute wird er nun nachgeholt – im Messezentrum in Salzburg.
Das Wichtigste in Kürze:
Nach dem Parteitag samt Wiederwahl von Herbert Kickl an die Spitze startet die „Herbstoffensive“ der Blauen.
Kann Kickl sein Ergebnis von 2022 toppen?
Kickl ist als FPÖ-Chef derzeit unumstritten. Gerüchte, er könnte sich in die Kärntner Landespolitik verabschieden, dementierte er zuletzt. Er darf bei der heutigen Wiederwahl zum Parteichef auf eine große Zustimmung hoffen. 2021 wurde er in Wiener Neustadt mit 88,24 Prozent der Delegierten-Stimmen zum Nachfolger von Norbert Hofer gewählt. Bereits im Jahr darauf erhielt er in St. Pölten bei einem ordentlichen Parteitag 91 Prozent. Im Vorfeld des heutigen Parteitags gingen Insider von einem „sehr, sehr guten“ Ergebnis für Kickl aus – „möglicherweise sogar etwas besser als beim letzten Mal“.
Proteste angekündigt
Weniger Zustimmung dürfte Kickl außerhalb des Messezentrums erwarten. „Einige solidarische Einzelpersonen und Organisationen“ haben sich zusammengeschlossen, um gegen die Veranstaltung zu demonstrieren. Zunächst hielten die sich Grenzen.
FPÖ in Umfragen derzeit klar auf Platz eins
Seit Jahren befindet sich die FPÖ bei Wahlen im Aufwind, bei der Nationalratswahl 2024 wurde sie stärkste Partei. Eine Regierungsbeteiligung wurde jedoch durch eine Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS verhindert. In Umfragen legten die Freiheitlichen dennoch deutlich zu und könnten derzeit auf bis zu 35 Prozent kommen. Das Ziel, „Volkskanzler“ in Österreich zu werden, verfolgt Kickl weiter: „Ich denke, dieser Parteitag wird natürlich ganz im Zeichen dieses Erneuerungsprojekts für Österreich stehen. Und in einem Wort zusammengefasst ist das die Volkskanzlerschaft.“
