FPÖ-Parteitag mit Störaktion und Orban-Gruß

Kann Kickl sein Ergebnis von 2022 toppen?

Kickl ist als FPÖ-Chef derzeit unumstritten. Gerüchte, er könnte sich in die Kärntner Landespolitik verabschieden, dementierte er zuletzt. Er darf bei der heutigen Wiederwahl zum Parteichef auf eine große Zustimmung hoffen. 2021 wurde er in Wiener Neustadt mit 88,24 Prozent der Delegierten-Stimmen zum Nachfolger von Norbert Hofer gewählt. Bereits im Jahr darauf erhielt er in St. Pölten bei einem ordentlichen Parteitag 91 Prozent. Im Vorfeld des heutigen Parteitags gingen Insider von einem „sehr, sehr guten“ Ergebnis für Kickl aus – „möglicherweise sogar etwas besser als beim letzten Mal“.