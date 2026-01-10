Neues Video zeigt letzte Momente von Renee Good

Die rund 47 Sekunden lange Sequenz beginnt, als der Beamte auf Goods Fahrzeug zugeht und das Gespräch zwischen der Frau und ihrer Begleiterin zeigt. Renee Good, die hinter dem Steuer sitzt, ist kurz vor dem Schusswechsel im Video mit den Worten „It’s fine, dude. I’m not mad at you -ist schon gut, Mann. Ich bin nicht sauer auf dich!“ zu hören. Gleichzeitig filmt ihre Frau auf der Straße den Beamten mit dem eigenen Handy und fordert ihn auf, sein Gesicht zu zeigen.