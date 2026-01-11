Umfrage: Weniger Migration, dafür mehr Überwachung

Hohe Zustimmung für Verschärfungen

Allgemein zeigt sich, dass die Zuwanderung in den unterschiedlichsten Bereichen tendenziell negativ gesehen wird. Nur 36 Prozent sind der Meinung, dass die gegenwärtige Zahl an Asylwerbern und sonstigen Flüchtlingen „auf jeden Fall“ oder „eher verkraftbar“ ist. Und: Die Zustimmungsraten zu möglichen Verschärfungen sind sehr hoch.

Abgefragt wurde bei der Erhebung aber auch, was die Österreicher von erweiterten polizeilichen Befugnissen halten – mit dem Ergebnis, dass mehr als drei Viertel die Messenger-Überwachung zur Verhinderung von Terrorakten unterstützen würden.