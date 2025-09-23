FPÖ tourt mit Traktor und „Kickl zum Angreifen“

Die Freiheitlichen wollen Volksnähe demonstrieren. Nach dem Parteitag samt Wiederwahl von Herbert Kickl an die Spitze startet die „Herbstoffensive“ der Blauen, die wieder mit Funktionären, Volksfeststimmung und heimischen Handwerksbetrieben auf Tour gehen.

Mit dabei wird auch der Parteichef sein – ein „Herbert Kickl zum Angreifen, wenn Sie so wollen“, wie Generalsekretär Michael Schnedlitz am Dienstag versprach.