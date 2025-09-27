Parteien sind sich in ihrer Kritik an Kickl einig

Wie berichtet, hat Herbert Kickl am Samstag mit 96,94 Prozent der Delegiertenstimmen sein bisher bestes Ergebnis erzielt. Er bleibt nun planmäßig für weitere drei Jahre (bis zum nächsten Bundesparteitag) Chef der FPÖ. Die ersten Glückwünsche kamen vor allem aus der eigenen Partei. „Dieses klare Votum zeigt, dass die FPÖ geeint hinter ihm steht und wir als starke freiheitliche Bewegung die richtigen Themen für die Menschen in unserem Land ansprechen“, sagte etwa Kärntens FPÖ-Landesparteiobmann Erwin Angerer. Auf Kickl sei „immer Verlass“, er sei „der einzige Garant für Freiheit, Sicherheit und Wohlstand“, meinte Niederösterreichs Landeshauptmann-Stellvertreter Udo Landbauer.