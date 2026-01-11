Druck von Trump: Welche Optionen Khamenei bleiben

Khamenei und sein Regime stecken in Schwierigkeiten – und es ist unklar, wie sie aus diesen herauskommen wollen, sollte die Trump-Regierung beschließen, die Millionen von Menschen zu unterstützen, die angesichts fehlender Perspektiven, wirtschaftlicher Not, Klimakrise, politischer Repression und internationale Isolation derzeit auf die Straße gehen und ein neues Regierungssystem ohne den Ayatollah und seinesgleichen fordern.