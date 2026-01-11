Vorteilswelt
Proteste im Iran

Druck von Trump: Welche Optionen Khamenei bleiben

Außenpolitik
11.01.2026 17:30
Als Oberster Führer des Iran ist Ayatollah Ali Khamenei seit Jahren die Nummer eins im Staat.
Als Oberster Führer des Iran ist Ayatollah Ali Khamenei seit Jahren die Nummer eins im Staat.(Bild: EPA/IRAN SUPREME LEADER OFFICE HANDOUT)

„Wir werden uns einmischen, wir werden sie sehr hart treffen, wo es wehtut.“ Mit diesen Worten hat US-Präsident Donald Trump angesichts einer drohenden Gewalteskalation im Iran dem dortigen Mullah-Regime mit einer Intervention gedroht. Für Irans Machthaber Ali Khamenei wird es damit eng. Einem Nahost-Experten zufolge bleiben ihm nur drei Möglichkeiten, sein (politisches) Überleben zu sichern.

0 Kommentare

Khamenei und sein Regime stecken in Schwierigkeiten – und es ist unklar, wie sie aus diesen herauskommen wollen, sollte die Trump-Regierung beschließen, die Millionen von Menschen zu unterstützen, die angesichts fehlender Perspektiven, wirtschaftlicher Not, Klimakrise, politischer Repression und internationale Isolation derzeit auf die Straße gehen und ein neues Regierungssystem ohne den Ayatollah und seinesgleichen fordern.

