Plötzlich nicht mehr lustig? Daran kann es liegen!

Outing zuerst: Auch ich war ein Fan. Wie viele andere fand ich seine „Raabigramme“ und „Pulleralarme“ als Teenager urkomisch. Stefan Raab war ab 1999 jeden Montag ein Pflichttermin. Doch mit den Jahren ließen „TV total“ und sein Aushängeschild meine Mundwinkel immer seltener steigen.