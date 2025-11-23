Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bundesliga im Ticker

SK Rapid gegen den GAK ab 17 Uhr LIVE

Bundesliga
23.11.2025 04:01
Kann der GAK heute bei Rapid Zählbares mitnehmen?
Kann der GAK heute bei Rapid Zählbares mitnehmen?(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

14. Spieltag in der österreichischen Fußball-Bundesliga: Der SK Rapid empfängt den GAK. Wir berichten live – siehe Ticker unten.

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Verfolger Rapid geht mit Heimvorteil und als klarer Favorit in die Sonntag-Partie. Die Wiener sind mit zwei enttäuschenden Leistungen (0:1 gegen Craiova und 1:1 gegen WSG Tirol) in die Länderspielpause gegangen, hatten aber Zeit, die Akkus wieder aufzuladen. Mit Trainings „im hochintensiven Bereich“ hat Trainer Peter Stöger sein Team für das Jahresfinish vorbereitet. Nach einem herausragenden Saisonstart ist der Rapid-Motor ins Stottern gekommen, Stöger ist aber zuversichtlich, dass die Phase bis Weihnachten wieder eine gute wird und die aufgekommenen Diskussionen wieder verstummen.

  „Wir haben in den nächsten Wochen genug zu tun, dass wir unsere Platzierung halten oder ausbauen. Wir sind nicht zufrieden, wie wir punktemäßig in der Conference League dastehen. Wir haben mehr Diskussionen als andere, stehen in der Tabelle aber auf dem zweiten Platz, überwintern im Cup, das ist okay“, erklärte Stöger. „Es waren gute Spiele dabei, das ist unsere Benchmark, da wollen wir wieder hinkommen“, betonte der Trainer, der mit Petter Nosa Dahl einen wichtigen Spieler nach seiner Verletzungspause wieder zur Verfügung hat.

Der GAK reist als Tabellenletzter, aber mit klar aufsteigender Formkurve an. Die Grazer sind mit dem ersten Saisonsieg (3:1 gegen Altach) in den November gestartet und haben bei der Austria erst durch ein Tor in der Nachspielzeit verloren. Coach Ferdinand Feldhofer hat als Spieler und Trainer Rapid-Vergangenheit und würde sich besonders freuen, wenn es ausgerechnet bei seinem Ex-Club mit dem ersten Auswärtssieg klappen würde. „Ich bin der Meinung, dass es höchste Zeit wird, auch auswärts einen Dreier einzufahren. Ob es dann in Hütteldorf ist, wäre noch schöner, vor allem auch für mich. Weil das dann schon spezielle Gefühle wären“, erklärte Feldhofer.

Wir wünschen gute Unterhaltung und ein spannendes Match!

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
177.806 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
122.988 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Ski Alpin
Mit Nummer 82 zum Sieg: Staunen über 16-Jährige
116.658 mal gelesen
Giada d‘Antonio
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
680 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Bundesliga
Bundesliga im Ticker
Sturm Graz gegen den LASK ab 14.30 Uhr LIVE
Bundesliga im Ticker
Salzburg gegen WSG Tirol ab 14.30 Uhr LIVE
Bundesliga im Ticker
SK Rapid gegen den GAK ab 17 Uhr LIVE
Umkämpfte Partie
Austria zittert sich zu Sieg gegen Blau-Weiß Linz
Kein Trainer-Effekt
Altach beendet gegen den WAC die Sieglos-Serie

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf