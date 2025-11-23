SK Rapid gegen den GAK ab 17 Uhr LIVE

Der GAK reist als Tabellenletzter, aber mit klar aufsteigender Formkurve an. Die Grazer sind mit dem ersten Saisonsieg (3:1 gegen Altach) in den November gestartet und haben bei der Austria erst durch ein Tor in der Nachspielzeit verloren. Coach Ferdinand Feldhofer hat als Spieler und Trainer Rapid-Vergangenheit und würde sich besonders freuen, wenn es ausgerechnet bei seinem Ex-Club mit dem ersten Auswärtssieg klappen würde. „Ich bin der Meinung, dass es höchste Zeit wird, auch auswärts einen Dreier einzufahren. Ob es dann in Hütteldorf ist, wäre noch schöner, vor allem auch für mich. Weil das dann schon spezielle Gefühle wären“, erklärte Feldhofer.