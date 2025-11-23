Österreichs Vierer bei Cortina-Premiere Vierter

Sturz endet glimpflich

Glimpflich ging ein dramatisch aussehender Sturz von Lea Haslwanter aus. Die Tirolerin kam laut Verbandsangaben mit ein paar blauen Flecken davon. „Wir waren auf der Olympiabahn knapp am Podest dran, das gibt Selbstvertrauen“, erklärte Beierl. „Nach dem teilweise durchwachsenen Training reise ich mit einem richtig guten Gefühl von der Olympiabahn ab.“