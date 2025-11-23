Österreichs Vierer bei Cortina-Premiere Vierter

Österreichs beste Bob-Piloten sind auf der neuen Olympia-Bahn in Cortina d‘Ampezzo in Podestnähe gelandet.
Katrin Beierl holte mit Nicola Pichler im Zweierbob am Sonntag einen fünften Platz (+0,96 Sek.), Markus Treichl und seine Mannschaft verpassten im Vierer mit Platz vier (+0,62) das Stockerl nur um eine Hundertstelsekunde. Die Deutschen Johannes Lochner und Lara Nolte gewannen jeweils beide Rennen an diesem Wochenende, teils mit Respektabstand.
Sturz endet glimpflich
Glimpflich ging ein dramatisch aussehender Sturz von Lea Haslwanter aus. Die Tirolerin kam laut Verbandsangaben mit ein paar blauen Flecken davon. „Wir waren auf der Olympiabahn knapp am Podest dran, das gibt Selbstvertrauen“, erklärte Beierl. „Nach dem teilweise durchwachsenen Training reise ich mit einem richtig guten Gefühl von der Olympiabahn ab.“
Beierl Zwölfte, Treichl/Stepan Zehnter
Bei der Premiere im Eugenio Monti Cortina Sliding Centre war Beierl am Samstag im Monobob Zwölfte geworden, Treichl im Zweier mit Sascha Stepan Zehnter.
