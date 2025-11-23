So will die Regierung gegen Sozialbetrug vorgehen

Am Bau wird die Haftung des Auftraggebers erweitert. Der Satz wird von 25 auf 40 Prozent angehoben. Betrügerisch tätige Bauunternehmen würden meist auf Arbeitskräfteüberlassung setzen. „Es ist vor allem eine Frage der Gerechtigkeit“, sagte Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ). Mit dem Paket würden die Wirtschaft geschützt und Steuerlücken, die vor allem Mnschen mit viel Geld nutzen, geschlossen. Die Maßnahmen wurden bereits in den Nationalrat eingebracht und sollen im Dezember beschlossen werden.