In Lillehammer

Japanerin Maruyama gewinnt erneut – Eder Zwölfte

Ski Nordisch
23.11.2025 15:29
Nozomi Maruyama
Nozomi Maruyama(Bild: AFP/GEIR OLSEN)

Die Japanerin Nozomi Maruyama hat auch den zweiten Bewerb der Skisprung-Weltcupsaison überlegen gewonnen. 

0 Kommentare

Die 27-Jährige triumphierte am Sonntag in Lillehammer 28,8 Punkte vor der Norwegerin Heidi Dyhre Traaserud. Dritte wurde Titelverteidigerin Nika Prevc aus Slowenien.

(Bild: AFP/AMANDA PEDERSEN GISKE)

Die am Samstag drittplatzierte Salzburgerin Lisa Eder kam auf Rang zwölf. Julia Mühlbacher wurde 17. Hannah Wiegele verpasste als 33. den zweiten Durchgang. Chiara Kreuzer scheiterte in der Qualifikation.

