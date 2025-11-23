St. Pölten stoppt Negativserie gegen Kapfenberg

Für St. Pölten war es der erste Dreier nach drei Niederlagen in Serie. Die „Wölfe“ zogen damit in der Tabelle mit nun 28 Zählern wieder an Admira Wacker (27) vorbei. Die Lustenauer Austria hat als Dritte drei Punkte Rückstand auf die Spitze. Kapfenberg ist mit 14 Zählern Elfter.