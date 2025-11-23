Israels Heer griff Hisbollah-Anführer in Beirut an

Netanyahu will weiter gegen Hisbollah vorgehen

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte am Sonntag, alles unternehmen zu werden, um ein Wiedererstarken der Hamas und der libanesischen Hisbollah-Miliz zu verhindern. Er habe die Attacke auf Empfehlung des Verteidigungsministers und Militärchefs angeordnet. Auch die Waffenruhe mit der Hamas im Gazastreifen, die erst am 10. Oktober in Kraft trat, ist brüchig. Allein am Samstag wurden mindestens 22 Menschen bei israelischen Angriffen getötet. Israels Armee spricht von Reaktionen auf palästinensische Verstöße gegen die Waffenruhe und Angriffe auf ihre Truppen, die noch mehr als die Hälfte des Küstenstreifens kontrollieren.