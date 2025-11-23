„Ich bin wirklich in jedes Fettnäpfchen getappt“

Der langjährige Sprecher der Vorarlberger Armutskonferenz, Michael Diettrich, geht in Pension – und verlässt auch gleich das Bundesland. Damit verliert Vorarlberg eine schlagfertige Stimme, die sich immer für die Schwächsten in der Gesellschaft eingesetzt hat.
Kronenzeitung: Nach Ihrer Zeit als Leiter der Notschlafstelle dowas und als Sprecher der Vorarlberger Armutskonferenz gehen Sie nun in Pension und verlassen dabei auch gleich das Land – muss das denn sein?
Michael Diettrich: Ja. Auch wenn es nicht unbedingt meine Idee war. Meine Frau ist 2003 meinetwegen aus Kärnten nach Vorarlberg gekommen, sie wurde hier Primarärztin. Nun geht sie in Pension und will zurück nach Kärnten. Selbstverständlich gehe ich da mit. Ich bin schon mein ganzes Leben lang ein alter Nomade. Allerdings war ich noch nie so lange an einem Ort wie in Vorarlberg.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.