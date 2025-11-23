Vorteilswelt
Handball auf krone.tv

LIVESTREAM: ÖHB-Frauen testen gegen Rumänien

Handball
23.11.2025 16:03
(Bild: GEPA)

Ägypten, Argentinien und die Niederlande. So lauten die Gegnerinnen von Österreichs Handballerinnen bei der WM, die Ende November startet. Im letzten Test wartet Rumänien. Im Stream auf sportkrone.at sowie auf krone.tv sehen Sie das Spiel live. Kommentiert wird die Begegnung von Martin Grasl, Start der Übertragung ist um 16:25 Uhr. 

Porträt von Martin Grasl
Martin Grasl
Ähnliche Themen
RumänienArgentinienNiederlandeÖsterreich
Frauen
