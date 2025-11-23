LIVESTREAM: ÖHB-Frauen testen gegen Rumänien

Ägypten, Argentinien und die Niederlande. So lauten die Gegnerinnen von Österreichs Handballerinnen bei der WM, die Ende November startet. Im letzten Test wartet Rumänien. Im Stream auf sportkrone.at sowie auf krone.tv sehen Sie das Spiel live. Kommentiert wird die Begegnung von Martin Grasl, Start der Übertragung ist um 16:25 Uhr.