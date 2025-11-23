Sussexes führen dank reicher Gönnerin Jetset-Leben

Eine Promi-Party hier, ein Trip im Privatjet da: Herzogin Meghan und Prinz Harry leben in den USA ein Leben in Saus und Braus. Und das, obwohl zuletzt die Mega-Deals von Netflix, Spotify und Co. ausblieben. Da stellt sich die Frage: Wie können sich die Sussexes ihr Luxusleben überhaupt noch leisten?
Die Antwort will nun die „Daily Mail“ herausgefunden haben. Denn wie die britische Zeitung berichtete, kommt das Herzogspaar von Sussex gar nicht für sein Jetset-Leben auf. Im Gegenteil!
Jackson stellt Anwesen Sussexes zur Verfügung
Wie es heißt, genießen Prinz Harry und Herzogin Meghan dank einer Freundschaft zu Victoria Jackson viele Annehmlichkeiten. Um wen es sich bei der ominösen Gönnerin der Exil-Royals handelt? Um eine extrem erfolgreiche und schwerreiche Kosmetik-Queen, die längst selbst zur Elite Hollywoods gehört.
Mit Büchern und Make-up verdiente sich die 70-Jährige ein kleines Vermögen, das sie unter anderem in jede Menge Immobilien investiert hat – etwa in der Upper East Side in New York, in Beverly Hills oder in Montecito, wo auch Harry und Meghan vor einigen Jahren sesshaft geworden sind. Und wie die „Daily Mail“ berichtete, soll Jackson den Sussexes ihre Domizile je nach Bedarf zur Verfügung stellen. Selbst jene Villa in Montecito, die in der Nachbarschaft zu Harrys und Meghans eigenem Luxusanwesen liegt.
Dank Gloria Steinem befreundet
Ein Glück, wer solche Freunde hat. Doch wie lernten die Ex-Schauspielerin und ihr Prinz ihre reiche Gönnerin überhaupt kennen? Durch niemand Geringeres als Gloria Steinem (91), die eine Nachbarin von Jackson in New York ist. Mit Meghan teilt die berühmte Journalistin ihre Leidenschaft für feministische Inhalte, weshalb die beiden Frauen eine Freundschaft verbinden soll. Und nun ist Meghan eben auch mit Jackson eng verbunden.
Eine Freundschaft, die für die Sussexes viele Vorteile bringen soll. Und nicht nur, weil Jackson fast ganz Hollywood kennt. So sollen Harry und Meghan etwa in New York ihre Geschäftsideen und Start-ups vorantreiben und dabei stets auf Jacksons Hilfe vertrauen können.
Auch auf Instagram posierten Prinz Harry und Herzogin Meghan bereits gemeinsam mit Victoria Jackson:
„Sie wohnen dort schon seit Jahren, sie übernachten immer in Jacksons Häusern“, will ein Insider herausgefunden haben. Übrigens auch 2023, als eine wilde Paparazzi-Verfolgungsjagd durch den Big Apple für Schlagzeilen gesorgt hatte.
Zuletzt stiegen Harry und Meghan jedoch im Haus von Jackson in Beverly Hills ab, als sie die Geburtstagsparty von Kris Jenner auf dem Anwesen von Jeff Bezos besucht hatten.
Kinderpartys auf Jackson-Anwesen
Und Meghan soll sogar Jacksons Anwesen in Montecito nutzen. Etwa 2021, als sie ihren 41. Geburtstag lieber im Haus ihrer Freundin anstatt bei sich daheim feierte. Auch die Kindergeburtstage von Archie (6) und Lilibet (4) richte Meghan gerne bei Jackson aus, heißt es. Der Grund: Die Sussex-Kinder seien ganz vernarrt in die Mini-Schweine der erfolgreichen Unternehmerin.
„Victorias Häuser lassen ihr Anwesen in Montecito wie ein Gefängnis oder eine Strandhütte aussehen“, verriet der Insider den Grund, warum Meghan so gern bei Jackson ein und aus geht. „Es passt zu ihnen, was die Sicherheit angeht, die Häuser sind unglaublich, und sie müssen überhaupt nichts bezahlen, was ebenfalls reizvoll ist.“
Sussexes nutzen auch Privatjet
Doch nicht nur auf teure Hotelrechnungen müssen Harry und Meghan dank Jackson verzichten. Auch ihren Privatjet soll die schwerreiche Unternehmerin den Sussexes gerne zur Verfügung stellen, wenn diese mal wieder nach New York oder woanders hin jetten wollen.
Victoria Jackson ist Gründerin der Marke No Makeup Makeup und soll sich in mittlerweile über eine Milliarde Dollar Umsatz generiert haben. Doch Jackson ist auch für soziales Engagement berühmt: Sie gründete etwa eine Stiftung zur Erforschung seltener Autoimmunerkrankungen.
Eine Powerfrau, ganz nach Meghans Geschmack! Von der die Herzogin von Sussex in einem Interview im Jahr 2021 übrigens in höchsten Tönen als ihre „sichere Zuflucht“ schwärmte.
