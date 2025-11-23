Herren-Einzelbewerb in Lillehammer ab 16 Uhr LIVE

Olympia nur mit vier Mann

Die Saisonziele sind klar. „Seit ich Cheftrainer bin, haben wir versucht, die Tournee zu gewinnen, letztes Jahr ist alles aufgegangen. Die ist auf jeden Fall wieder ein Riesenthema. Die Skiflug-WM wird am interessantesten, da sind viele andere Nationen, die extrem gut fliegen können.“ Olympia sei das Hauptziel. „Ich möchte mich aber nicht nur auf das versteifen, weil ich muss ihnen nicht noch einen schweren Stein in den Rucksack mitgeben, wenn es zu Olympia geht.“ Bis dahin gelte es für beste Vorbereitung und auch dafür zu sorgen, dass man materialmäßig auf Topniveau ist. „Dann ist es auch viel Tagesverfassung.“