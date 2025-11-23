Erkältung: So schlafen Sie trotz Schnupfennase gut

Die besten Tipps für eine ruhige Nacht

Zusätzlich zu herkömmlichen Medikamenten gibt es aber noch einige Tricks, um besser zu schlafen, selbst wenn einen die Erkältung plagt: Am wichtigsten ist es, den Kopf erhöht zu lagern, um die Schwerkraft zu nutzen. Dank dieser vermögen Sekrete besser abzufließen. Wenn man nämlich flach liegt, kann sich der Schleim leichter in den Nasennebenhöhlen stauen. Eine leicht erhöhte Schlafposition hingegen erleichtert somit die Atmung. Ebenso wird der Rückfluss von Schleim in den Rachen reduziert, was überdies nächtlichen Hustenreiz lindern kann.