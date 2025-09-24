Jürgen Säumel: „Kein Vorwurf“ an Unglücksraben

Hier lesen Sie die Stimmen zu Sturms Europa-League-Spiel gegen Midtjylland (0:2).
Jürgen Säumel (Sturm-Trainer): „Das Ergebnis ist natürlich enttäuschend, weil wir unbedingt was mitnehmen wollten. Von der Leistung bin ich nicht unzufrieden, weil wir das Spiel eigentlich offen gestalten konnten. Sie waren sehr gefährlich bei Standardsituationen und haben so auch die Tore erzielt. Es gibt überhaupt keinen Vorwurf an Oli (Christensen, Anm.), er hat es in den letzten Spielen sehr gut gemacht und war auch nach der Pause ein Rückhalt, hat uns da mit großartigen Paraden am Leben gehalten. Das Spiel war ein wichtiger Schritt für unsere junge Mannschaft, wir werden unsere Lehren daraus ziehen und weiter geht es.“
Maurice Malone (Sturm-Stürmer): „Ich finde, dass die ersten 15 Minuten die einzigen waren, wo wir nicht so im Spiel waren. Wir haben da auch zu einfach das Gegentor kassiert. Dann waren wir gut in der Partie drinnen, sind zu Chancen gekommen und am Ende kassieren wir wieder aus einer Standardsituation ein Tor. Da müssen wir besser sein, um da auch etwas mitzunehmen, auf diesem Niveau wird das bestraft.“
Jon Gorenc Stankovic (Sturm-Mittelfeldspieler): „Sie haben gewonnen, weil sie mehr Tore geschossen haben. In der ersten Hälfte waren es viele zweite Bälle, viel Kampf. In der zweiten Hälfte haben wir die Kontrolle übernommen. Wir haben gewusst, sie sind stark bei Standards, haben aber nicht gut genug verteidigt. Das ist bitter, aber so ist Fußball.“
