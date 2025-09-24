Jürgen Säumel: „Kein Vorwurf“ an Unglücksraben

Jürgen Säumel (Sturm-Trainer): „Das Ergebnis ist natürlich enttäuschend, weil wir unbedingt was mitnehmen wollten. Von der Leistung bin ich nicht unzufrieden, weil wir das Spiel eigentlich offen gestalten konnten. Sie waren sehr gefährlich bei Standardsituationen und haben so auch die Tore erzielt. Es gibt überhaupt keinen Vorwurf an Oli (Christensen, Anm.), er hat es in den letzten Spielen sehr gut gemacht und war auch nach der Pause ein Rückhalt, hat uns da mit großartigen Paraden am Leben gehalten. Das Spiel war ein wichtiger Schritt für unsere junge Mannschaft, wir werden unsere Lehren daraus ziehen und weiter geht es.“