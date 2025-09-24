Vorteilswelt
Stimmen zum Spiel

Jürgen Säumel: „Kein Vorwurf“ an Unglücksraben

Europa League
24.09.2025 21:57
Jürgen Säumel
Jürgen Säumel(Bild: Pail Sepp)

Hier lesen Sie die Stimmen zu Sturms Europa-League-Spiel gegen Midtjylland (0:2).

Jürgen Säumel (Sturm-Trainer): „Das Ergebnis ist natürlich enttäuschend, weil wir unbedingt was mitnehmen wollten. Von der Leistung bin ich nicht unzufrieden, weil wir das Spiel eigentlich offen gestalten konnten. Sie waren sehr gefährlich bei Standardsituationen und haben so auch die Tore erzielt. Es gibt überhaupt keinen Vorwurf an Oli (Christensen, Anm.), er hat es in den letzten Spielen sehr gut gemacht und war auch nach der Pause ein Rückhalt, hat uns da mit großartigen Paraden am Leben gehalten. Das Spiel war ein wichtiger Schritt für unsere junge Mannschaft, wir werden unsere Lehren daraus ziehen und weiter geht es.“

Ein ganz bitterer Abend für Sturm
Pleite in Dänemark
Sturm Graz legt Fehlstart in Europa League hin
24.09.2025
Zwei böse Patzer
Horror-Abend für Sturm-Keeper in seiner Heimat
24.09.2025

Maurice Malone (Sturm-Stürmer): „Ich finde, dass die ersten 15 Minuten die einzigen waren, wo wir nicht so im Spiel waren. Wir haben da auch zu einfach das Gegentor kassiert. Dann waren wir gut in der Partie drinnen, sind zu Chancen gekommen und am Ende kassieren wir wieder aus einer Standardsituation ein Tor. Da müssen wir besser sein, um da auch etwas mitzunehmen, auf diesem Niveau wird das bestraft.“

Jon Gorenc Stankovic (Sturm-Mittelfeldspieler): „Sie haben gewonnen, weil sie mehr Tore geschossen haben. In der ersten Hälfte waren es viele zweite Bälle, viel Kampf. In der zweiten Hälfte haben wir die Kontrolle übernommen. Wir haben gewusst, sie sind stark bei Standards, haben aber nicht gut genug verteidigt. Das ist bitter, aber so ist Fußball.“

