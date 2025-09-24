Horror-Abend für Sturm-Keeper in seiner Heimat

Nächster Patzer kurz vor Schluss

In der zweiten Halbzeit konnte sich Christensen dann zweimal auszeichnen, als er gegen Franculino und Billing famos parierte. Doch in der Schlussphase patzte er wieder: Einen Kopfball von Diao ließ der Däne ins Tor kullern, obwohl er eigentlich zur Stelle war (89.).