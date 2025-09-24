Vorteilswelt
Zwei böse Patzer

Horror-Abend für Sturm-Keeper in seiner Heimat

Europa League
24.09.2025 21:11
Oliver Christensen patzte in seiner Heimat zweimal.
Oliver Christensen patzte in seiner Heimat zweimal.

Sturm-Keeper Oliver Christensen erlebte am Mittwoch in seiner Heimat einen Abend zum Vergessen: Beim 0:2 in der Europa League gegen den dänischen Klub Midtjylland patzte er bei beiden Treffern.

In der Anfangphase beförderte der Däne einen leicht abgelenkten und von Franculino getretenen Eckball beim Klärungsversuch im kurzen Eck unglücklich ins eigene Tor (7.).

Der israelische Schiedsrichter Orel Grinfeeld hatte zuerst auf Foul am Schlussmann entschieden, nahm seine Entscheidung nach Studium der TV-Bilder aber zurück und gab das Tor. Christensen war auf der Linie leicht behindert worden, von einem Foul war aber nichts zu sehen.

Nächster Patzer kurz vor Schluss
In der zweiten Halbzeit konnte sich Christensen dann zweimal auszeichnen, als er gegen Franculino und Billing famos parierte. Doch in der Schlussphase patzte er wieder: Einen Kopfball von Diao ließ der Däne ins Tor kullern, obwohl er eigentlich zur Stelle war (89.).

