LIVE ab 18.45 Uhr: Sturm Graz gegen FC Midtjylland

Sturm tankte durch Bundesliga-Sieg Selbstvertrauen

Sturm holte sich am Samstag mit einem 2:0-Sieg in der Bundesliga gegen früh dezimierte Salzburger Selbstvertrauen. „Wobei wir nach dem 2:0 in der 50. Minute nur das Nötigste gemacht haben und zu stark zurückgeschraubt haben. Wir haben das Spiel aber gut aufgearbeitet“, erklärte Säumel. „Uns erwartet ein anderer Gegner, mit anderen Stärken, mit einer anderen Spielidee.“ Midtjylland spiele „viel über die Flügel, mit Spielern, die die Eins-gegen-Eins-Situationen suchen“. Man müsse die Duelle „ab der ersten Minute“ annehmen.