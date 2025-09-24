Spaziergänger retten Walbaby in letzter Minute

Der Vorfall ereignete sich am 13. September an der Ostküste der Dapeng-Halbinsel. Ein Spaziergänger entdeckte das etwa 1,5 Meter lange Tier zwischen Felsen in seichtem Wasser. Nach Angaben von Fachleuten handelt es sich um einen jungen Indo-Pazifischen Höckerwal (Neophocaena phocaenoides), der von Einheimischen häufig auch als „Delfin-Baby“ bezeichnet wird. Das Tier war vermutlich ein bis zwei Jahre alt und schaffte es nicht mehr allein zurück ins tiefere Meer.