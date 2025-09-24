Langwieriger Kampf gegen ungerechtes „Knöllchen“

Sogar Haftstrafe angedroht

Umso überraschter war der Pkw-Lenker, dem nachweislich 3,36 Euro für knapp eineinhalb Stunden vom Konto abgebucht wurden, als er ein „Knöllchen“ an der Windschutzscheibe kleben hatte. 50 Euro wollte die Stadt Innsbruck vom vermeintlichen Parksünder einkassieren – oder ihn im Uneinbringlichkeitsfall einen Tag und 21 Stunden ins Gefängnis stecken. Umgehend legte der Akademiker über seinen Anwalt Einspruch gegen die nachweislich zu Unrecht ausgestellte Parkstrafe ein. Monatelang herrschte Funkstille – doch dann wurde die Beschwerde abgelehnt und der zu zahlende Betrag auf 60 Euro erhöht.