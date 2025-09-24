Als Opfer Betrug witterte, war es schon zu spät

Medienberichte ließen Opfer stutzig werden

Über die Medien wurde die 31-Jährige dann auf die Zunahme von Krypto-Betrügen aufmerksam. Sie verlangte von ihrem „Berater“ die Auszahlung ihres gesamten investierten Geldes. Doch dieser spielte ihr plötzliche Auszahlungsprobleme vor und stellte immer wieder neue Forderungen. Daraufhin erstattete die Betrogene Anzeige.