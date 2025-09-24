Nach Crash mit Mountainkarts in Wald abgestürzt

Die Fahrt mit einem Mountainkart in Mutters (Bezirk Innsbruck-Land) endete für einen Belgier (29) am Dienstag in der Innsbrucker Klinik. Er war zuvor mit einem Freund kollidiert und in einen Wald abgestürzt.
Zu dem Unfall kam es am Dienstag gegen 14.40 Uhr auf der für Mountainkarts ausgeschriebenen Strecke in Mutters. Zwei 29-jährige Belgier hatten sich die kleinen Fahrzeuge ausgeliehen und fuhren damit ins Tal. Als einer der beiden seinen Freund überholen wollte, passierte es: Die Mountainkarts kollidierten seitlich und der Überholende geriet über den linken Fahrbahnrand hinaus.
Daraufhin stürzte der 29-Jährige fünf bis sechs Meter in einen angrenzenden Wald ab und verletzte sich. Retter der Mutterer Almbahnen bargen ihn, anschließend wurde er von der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht.
Kommentare
