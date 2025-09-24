Nach Crash mit Mountainkarts in Wald abgestürzt

Zu dem Unfall kam es am Dienstag gegen 14.40 Uhr auf der für Mountainkarts ausgeschriebenen Strecke in Mutters. Zwei 29-jährige Belgier hatten sich die kleinen Fahrzeuge ausgeliehen und fuhren damit ins Tal. Als einer der beiden seinen Freund überholen wollte, passierte es: Die Mountainkarts kollidierten seitlich und der Überholende geriet über den linken Fahrbahnrand hinaus.