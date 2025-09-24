Geier-Brüder stehen vorm Comeback im Unterhaus

Was für ein Transferfenster von Ferlach! Der Rosentaler Eishockey-Klub hat für die kommende Saison der Kärntner Liga Division I (mit Zeltweg und Leoben sind zwei Steirer neu dabei) ordentlich aufgerüstet. Mit Nik Pem ist zwar ein Punktelieferant weg – dafür kommen mit Nico Toff (235 Erstliga-Spiele für VSV, zuletzt bei Reifnitz), Marco Steiner (zuletzt in Dijon in Frankreichs dritter Liga) sowie Zintis Zusevics (bis vergangene Saison noch in der ICE bei Innsbruck!) drei Ex-Profis dazu.