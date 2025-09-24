Vorteilswelt
Viermal Champ mit KAC

Geier-Brüder stehen vorm Comeback im Unterhaus

Kärnten
24.09.2025 08:59
Manuel Geier (re.) ist schon fix bei den Spartans Althofen. Stefan Geier könnte bei Köttern ...
Manuel Geier (re.) ist schon fix bei den Spartans Althofen. Stefan Geier könnte bei Köttern auflaufen.(Bild: Pessentheiner Florian)

Das Kärntner Eishockey-Unterhaus wird wieder nominell stärker. Ferlach und Althofen sagen Meister Steindorf mit Top-Transfers den Kampf an. 

0 Kommentare

Was für ein Transferfenster von Ferlach! Der Rosentaler Eishockey-Klub hat für die kommende Saison der Kärntner Liga Division I (mit Zeltweg und Leoben sind zwei Steirer neu dabei) ordentlich aufgerüstet. Mit Nik Pem ist zwar ein Punktelieferant weg – dafür kommen mit Nico Toff (235 Erstliga-Spiele für VSV, zuletzt bei Reifnitz), Marco Steiner (zuletzt in Dijon in Frankreichs dritter Liga) sowie Zintis Zusevics (bis vergangene Saison noch in der ICE bei Innsbruck!) drei Ex-Profis dazu.

