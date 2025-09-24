Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wiens Wahrzeichen

In neuem Buch kommt der Steffl selbst zu Wort

Wien
24.09.2025 11:00
Dom-Archivar Gruber kennt „seinen“ Steffl in- und auswendig.
Dom-Archivar Gruber kennt „seinen“ Steffl in- und auswendig.(Bild: Krone KREATIV/Verein unser Stephansdom Wiener Dom-Verlag)

Was, wenn der Steffl reden könnte? Auf den Seiten eines neuen Buchs lässt Dom-Archivar Reinhard H. Gruber diese Idee wahr werden. „In seinen eigenen Worten“ sinniert Wiens Wahrzeichen da über Vergangenes und Gegenwärtiges – und offenbart so manches gut gehütetes Geheimnis.

0 Kommentare

Schon seit 23 Jahren erfreut Reinhard H. Gruber im Pfarrblatt die Schäfchen seiner Kirche mit heiter-nachdenklichen Kolumnen. Das Besondere daran: Seine Kirche ist der Stephansdom, und Gruber weiß als Dom-Archivar so viel über Wiens Wahrzeichen wie wohl niemand sonst. Nun gibt es die Kolumnen als Buch („Seien Sie gegrüßt – Gedanken des Alten Steffl“, Wiener Dom-Verlag, 30€).

Hirschgeweihe, Mord und mehr
In seinen Texten lässt Gruber den Steffl aus der Ich-Perspektive sprechen und offenbart manch Überraschendes und Geheimnisse – etwa, bis wann Hirschgeweihe zum Blitzschutz am Dom befestigt waren, warum der Nordturm niemals fertiggebaut wurde, weshalb die Gründung der Schottenpfarre auf eine Prügelei in der Kirche zurückgeht und dass sogar einmal ein Mord im Dom verübt wurde. Garniert sind die 144 Seiten mit vielen Fotos, die den Steffl aus ungewohnten Perspektiven zeigen.

Lesen Sie auch:
Krone Plus Logo
Nach dem 2. Weltkrieg
Wie Bundesländer den „Steffl“ auferstehen ließen
20.04.2025
Abstieg nicht möglich
Verletzte Frau von Turm im Stephansdom abgeseilt
15.08.2025

Auch die Kolumnen selbst sind schon ein Stück Geschichte, da sie 23 Jahre kirchliche und andere Ereignisse in der Stadt Revue passieren lassen. Präsentiert wird das Buch am Donnerstag um 19 Uhr, natürlich im Dom selbst. Einen Abend lang wird dabei Grubers Idee, den Dom selbst sprechen zu lassen, zur Realität: Aus dem Verborgenen wird Kabarettist Markus Oezelt dem Steffl seine Stimme leihen, untermalt von Musik des Dom-Organisten Ernst Wally und Posaunist Bertl Mütter.

Porträt von Lukas Zimmer
Lukas Zimmer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
12° / 13°
Symbol starker Regen
Wien 11. Simmering
12° / 13°
Symbol starker Regen
Wien 14. Penzing
11° / 12°
Symbol starker Regen
Wien 19. Döbling
11° / 12°
Symbol starker Regen
Wien 21. Floridsdorf
12° / 13°
Symbol starker Regen

krone.tv

Am Flughafen Berlin gibt es nach dem Cyberangriff am Freitagabend weiterhin Verspätungen, ...
Cyberangriff vor Tagen
Check-in am Flughafen Berlin weiter eingeschränkt
Gehen wir zu früh in Pension – oder zu spät?
„Fahren Höllentempo“
Warum das Pensionsalter viel zu schnell steigt
Evelyn Palla wird am 1. Oktober Chefin der Deutschen Bahn.
Gewerkschaft dagegen
Evelyn Palla wird neue Chefin der Deutschen Bahn
Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen unterstreicht: „Wir schließen keine Option aus, ...
Drohnensichtungen
Premier: „Bisher schwerster Anschlag“ auf Dänemark
Sein letzter Auftritt im Burgtheater
Letzter Applaus
Wien nahm Abschied von Claus Peymann
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
213.837 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
183.533 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
172.542 mal gelesen
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2016 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1805 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1707 mal kommentiert
Mehr Wien
Vierbeinige Pädagogen
Wie kleine Ratten den Weg in Kinderseelen öffnen
Wiens Wahrzeichen
In neuem Buch kommt der Steffl selbst zu Wort
Theaterspaß in Wien
Tickets für das Theater „Männerfrei“ gewinnen
„Krone“-Talk
Bleed From Within: 20 Jahre voller Leidenschaft
Scheiben zertrümmert
Fleischer lobt 800 € „Kopfgeld“ auf Vandalen aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf