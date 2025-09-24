In neuem Buch kommt der Steffl selbst zu Wort

Hirschgeweihe, Mord und mehr

In seinen Texten lässt Gruber den Steffl aus der Ich-Perspektive sprechen und offenbart manch Überraschendes und Geheimnisse – etwa, bis wann Hirschgeweihe zum Blitzschutz am Dom befestigt waren, warum der Nordturm niemals fertiggebaut wurde, weshalb die Gründung der Schottenpfarre auf eine Prügelei in der Kirche zurückgeht und dass sogar einmal ein Mord im Dom verübt wurde. Garniert sind die 144 Seiten mit vielen Fotos, die den Steffl aus ungewohnten Perspektiven zeigen.