Verletzte Frau von Turm im Stephansdom abgeseilt

Wie berichtet, war die Feuerwehr erst vor einer Woche zum Stephansdom ausgerückt. In knapp 72 Metern Höhe hatte der Kreislauf einer Touristin versagt, die 61-Jährige wurde per Seil vom Glockenturm gerettet. Dabei kamen unter anderem zwei Seile und eine Akkuseilwinde zum Einsatz.