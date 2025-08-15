Verletzte Frau von Turm im Stephansdom abgeseilt

Wie schon in der Vorwoche kam es auch an Maria Himmelfahrt zu einem Vorfall am Turm des Stephansdoms in Wien. Eine Frau musste von der Feuerwehr vom Südturm abgeseilt werden. Sie liegt nun in einem Krankenhaus.
Wie der Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, Lukas Schauer, der „Krone“ bestätigte, wurden am Freitag gegen 13 Uhr 22 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen zum Dom in die Innenstadt beordert. Eine Frau habe sich ganz oben am Südturm am Bein verletzt. Sie konnte nicht mehr selbstständig absteigen.
Daher stiegen die Höhenretter der Feuerwehr zu der Verletzten auf, sicherten sie und seilten sie ins Innere des Steffls ab. Anschließend kümmerte sich die Rettung um die Dombesucherin und brachte sie in ein Krankenhaus.
Wie berichtet, war die Feuerwehr erst vor einer Woche zum Stephansdom ausgerückt. In knapp 72 Metern Höhe hatte der Kreislauf einer Touristin versagt, die 61-Jährige wurde per Seil vom Glockenturm gerettet. Dabei kamen unter anderem zwei Seile und eine Akkuseilwinde zum Einsatz.
