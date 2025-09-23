Nvidia investiert 100 Milliarden Dollar in OpenAI

Nvidia will zu einem der größten Anteilseigner von OpenAI aufsteigen. Der weltweit führende Anbieter von KI-Prozessoren werde sich mit bis zu 100 Milliarden Dollar (rund 85,2 Milliarden Euro) an dem ChatGPT-Entwickler beteiligen, kündigten die Unternehmen am Montag an. Außerdem wollten sie gemeinsam neue KI-Rechenzentren mit einem Strombedarf von zehn Gigawatt aufbauen.