Schumacher: „Verstappen hat noch Chancen, aber…“

Was wie ein geschlossener Zweikampf zwischen den beiden McLaren-Fahrern Oscar Piastri und Lando Norris um den F1-Fahrertitel schien, könnte nun zu einem Dreikampf mit vierfachen Weltmeister Max Verstappen werden. Nach zwei Siegen in Folge glaubt sogar Ex-Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher unter gewissen Umständen an eine mögliche Aufholjagd.
„Eigentlich ist es illusorisch zu glauben, dass er den Rückstand auf Piastri noch aufholt. Aber ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass Verstappen in Baku gewinnt“, sagte Schumacher gegenüber der deutschen „Sport Bild“. „Ich denke, dass McLaren in Singapur zurückkommt, aber Piastri hat in Baku viele Fehler gemacht. Wenn das weiterhin passiert, hat Max auf jeden Fall eine Chance.“
69 Punkte Rückstand
Sieben Rennen sind in der F1-Saison noch zu fahren, 69 Punkte beträgt der Rückstand auf Leader Oscar Piastri, nur 44 auf den Briten Lando Norris. Schwer auf jeden Fall, doch nicht unmöglich. Zuletzt siegte der Niederländer zweimal in Folge, beim letzten Grand Prix in Baku machte er nach dem Piastri Crash und Platz Sieben für Norris einige Punkte gut.
„Letzte Rennen waren großartig“
„Es ist schwer zu sagen, was die Saison noch bringen wird“, so der vierfache Weltmeister nach dem Sieg in Aserbaidschan. „Die letzten Rennen waren großartig, Singapur wird jedoch komplett anders“, blickte der 27-jährige warnend auf das nächste Rennwochenende, auch weil dies die einzige Rennstrecke im Kalenderjahr 2025 ist, auf der Verstappen noch nie gewinnen konnte …
