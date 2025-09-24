Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hilfe von ÖSV-Dame

Nach Horror-Verletzung: Brignone droht Olympia-Aus

Ski Alpin
24.09.2025 13:22
(Bild: AP/Elvis Piazzi)

Die zweifache Ski-Weltmeisterin und amtierende Gesamtweltcupsiegerin Federica Brignone bangt weiterhin um ihre Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d‘Ampezzo. Die 35-jährige Italienerin, eine der größten Medaillenhoffnungen des Gastgeberlandes, hatte sich im April bei den nationalen Meisterschaften einen doppelten Beinbruch zugezogen. Ein konkreter Zeitplan für ihr Comeback ist bisher nicht absehbar.

0 Kommentare

„Manche Leute haben zwei Jahre gebraucht, um sich von einer ähnlichen Verletzung zu erholen“, sagte die Gesamtweltcupsiegerin von 2020 und 2025 der italienischen Tageszeitung Il Corriere della Sera. „Wann ich wieder Ski und Rennen fahren werde? Ich weiß es noch nicht.“

Federica Brignone
Federica Brignone(Bild: AP/Elvis Piazzi)

„Nina gab mir Tipps für den Alltag“
Brignone, die nach ihrer Verletzung monatelang in der JMedical-Klinik von Fußballclub Juventus Turin behandelt wurde, holte sich zusätzlichen Rat der Vorarlbergerin Nina Ortlieb, die sich in ihrer Karriere bereits mehr als 20 Operationen unterziehen musste. Die 29-Jährige arbeitet nach einem Beinbruch im Jänner bei der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen selbst am Comeback. „Nina war sehr hilfsbereit und gab mir Tipps für den Alltag – etwa zum Duschen oder Haarewaschen, was plötzlich zur Herausforderung wurde“, erklärte Brignone.

Nina Ortlieb
Nina Ortlieb(Bild: Birbaumer Christof)

In den Monaten nach der Verletzung sei sie mit erheblichen Einschränkungen konfrontiert gewesen. „Ich konnte nicht gut gehen, ich konnte keine Treppen steigen, mein Knie war geschwollen. Ich sagte mir: ‘Nach vier Monaten immer noch so?‘“ Gleichzeitig habe es aber auch Fortschritte gegeben: „Es gab Momente, in denen ich mich stark, reaktionsfähig und positiv fühlte.“

Lesen Sie auch:
Federica Brignone
Heim-Olympia wackelt
Federica Brignone zeigt Horror-Naht mit 42 Stichen
14.04.2025
Aus Spital entlassen
Brignone nach Sturz: „Ich bin keine, die aufgibt!“
08.04.2025

Ans Aufgeben denkt die Riesentorlauf-Weltmeisterin von Saalbach 2025 nicht. „Ich liebe Herausforderungen – und diese kann ich nicht scheuen. Ich arbeite weiterhin wie verrückt, um dabei zu sein“, betonte die in Mailand geborene Athletin.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Federica BrignoneNina Ortlieb
Juventus TurinCorriere della Sera
Olympische Winterspiele
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
222.816 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
187.024 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
172.879 mal gelesen
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2020 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1814 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1619 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Mehr Ski Alpin
Hilfe von ÖSV-Dame
Nach Horror-Verletzung: Brignone droht Olympia-Aus
Krone Plus Logo
Botschaft platziert
Weltmeisterin Venier: „War ehrlich wie noch nie“
Warnt vor „Moralkeule“
Klartext von Marc Janko: „Es ist so scheinheilig!“
2026 bis 2029
Exklusivvertrag: FIS und Infront bündeln WM-Rechte
Krone Plus Logo
Lässt ihn nicht los
Weltmeister Haaser: „Das ist wirklich tragisch“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf