Nach Horror-Verletzung: Brignone droht Olympia-Aus

„Nina gab mir Tipps für den Alltag“

Brignone, die nach ihrer Verletzung monatelang in der JMedical-Klinik von Fußballclub Juventus Turin behandelt wurde, holte sich zusätzlichen Rat der Vorarlbergerin Nina Ortlieb, die sich in ihrer Karriere bereits mehr als 20 Operationen unterziehen musste. Die 29-Jährige arbeitet nach einem Beinbruch im Jänner bei der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen selbst am Comeback. „Nina war sehr hilfsbereit und gab mir Tipps für den Alltag – etwa zum Duschen oder Haarewaschen, was plötzlich zur Herausforderung wurde“, erklärte Brignone.