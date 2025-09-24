Ferserl-Tor, „King Mou“ und ein Schiri-Skandal

Der härteste Gegner wartet gleich zu Beginn! Am Donnerstag gastiert mit dem FC Porto – Bulle Clement Bischoff muss aufgrund einer Sperre, die er sich noch bei Bröndby eingehandelt hat, passen – ein Mitfavorit auf den Europa-League-Titel in der Mozartstadt. Die Iberer haben eine sehr bewegte Vergangenheit.