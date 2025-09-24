Ferserl-Tor, „King Mou“ und ein Schiri-Skandal
FC Porto-Streifzug
Der FC Porto, am Donnerstag (21 Uhr, live auf Canal+ und im Krone.at-Liveticker), ist am Donnerstag Europa-League-Gegner des FC Red Bull Salzburg. Von den Österreichern im Klub, einem Pfeifen-Skandal und einem legendären Treffer – ein „Krone“-Streifzug durch die Geschichte des Klubs.
Der härteste Gegner wartet gleich zu Beginn! Am Donnerstag gastiert mit dem FC Porto – Bulle Clement Bischoff muss aufgrund einer Sperre, die er sich noch bei Bröndby eingehandelt hat, passen – ein Mitfavorit auf den Europa-League-Titel in der Mozartstadt. Die Iberer haben eine sehr bewegte Vergangenheit.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.