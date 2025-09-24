Carlo Ancelotti rechnet mit dem FC Bayern ab

Ein Ereignis sorgte beim Trainer-Genie zudem für Verwunderung. „Einmal baten mich die Bosse, bei den Spielern für mehr Disziplin zu sorgen, und drückten mir eine Liste mit fünf Punkten in die Hand, die ich den Spielern vorlesen sollte. Meiner Ansicht nach hatten wir es hier allerdings mit einer hochkarätigen Profitruppe zu tun und nicht mit einer Jugendmannschaft, deshalb sollte man auch entsprechend mit den Spielern umgehen. Also stellte ich mich in der Umkleidekabine vor die Mannschaft, zog das Blatt Papier aus der Tasche und sagte: ‘Ich habe Order vom Vorstand, euch diese Liste hier vorzulesen.‘ Das war meine Art, mich von dieser Aufgabe zu distanzieren“, berichtet der Italiener.